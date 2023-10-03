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قوات كييف تقصف جمهورية دونيتسك بـ 103 قذائف من عيارات مختلفة

Lebanon 24
03-10-2023 | 00:49
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 28 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت ما مجموعه 103 قذائف من عيارات مختلفة.

وجاء في بيان المكتب في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اوردته "روسيا اليوم" : "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 28 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية".
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أضاف البيان: "على محور دونيتسك أطلق العدو 17 قذيفة من عيار 155 ملم، وعلى محور غورلوفكا 9 قذائف من منظومات الصواريخ المتعددة الفوهات من عياري 152 و155 ملم من بينها عنقودية، وقذيفتين من عيار 155 ملم على ياسنوفاتايا".

 وأشار المكتب إلى أن "القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 103 قذائف من عيارات مختلفة".

وأشار البيان إلى أن "مناطق 6 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي غورلوفكا، ياسنوفاتايا، ماكيفكا، دونيتسك وألكساندروفكا، وإلينوفكا". (RT)
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