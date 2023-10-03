" 6 أكياس من ماكدونالدز"... ترامب يطلب طعامه المفضل خلال جلسة محاكمته!

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أفاد موقع "TMZ" بأنه خلال أولى جلسات محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في نيويورك بتهمة الاحتيال، تم رصد اثنين من حراس الأمن بعد ظهر الإثنين وهما يحملان عدة أكياس من الطعام، من سلسلة الوجبات السريعة الشهيرة "ماكدونالدز".وأضاف الموقع: "كانت هناك ما لا يقل عن 6 أكياس من ماكدونالدز متجهة إلى المحكمة العليا في مانهاتن"، بالتزامن مع بدء محاكمة ترامب، التي من المقرر أن تستمر حتى أوائل كانون الأول المقبل.وتوقع المصدر أن تكون كل هذه الوجبات لترامب وفريقه، الذي يرافقه، من مستشارين ومحامين.وسبق للرئيس الأميركي السابق أن قدم وجبات من ماكدونالدز لضيوفه من فريق كرة القدم الأميركي "كليمسون تايغرز"، حين زاروا البيت الأبيض عام 2019.