26
o
بيروت
27
o
طرابلس
30
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
18
o
بشري
26
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
برقية من الملك سلمان وولي العهد لأردوغان.. نقف الى جانب تركيا
Lebanon 24
03-10-2023
|
01:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، أدان فيها الهجوم الإرهابي الذي وقع في أنقرة.
وقال الملك سلمان:" تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في أنقرة، وما نتج عنه من إصابة اثنين من رجال الشرطة، وإننا إذ ندين هذا العمل الإجرامي، لنؤكد لفخامتكم وقوف المملكة العربية السعودية مع الجمهورية التركية وشعبها الشقيق، ومتمنين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه"، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).
Advertisement
كما أرسل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برقية إدانة مماثلة للرئيس التركي.
وقال ولي العهد:" علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في أنقرة، وما نتج عنه من إصابة اثنين من رجال الشرطة، وأعرب لفخامتكم عن إدانتي واستنكاري لهذا العمل الإجرامي، سائلا المولى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لا تنسوا تأخير الساعة إعتباراً من هذا التاريخ
Lebanon 24
لا تنسوا تأخير الساعة إعتباراً من هذا التاريخ
05:38 | 2023-10-02
02/10/2023 05:38:11
Lebanon 24
Lebanon 24
القرار النهائي صدر... ماذا قرّر القضاء بشأن إطلاق زوج نانسي عجرم النار على الشاب محمد الموسى؟
Lebanon 24
القرار النهائي صدر... ماذا قرّر القضاء بشأن إطلاق زوج نانسي عجرم النار على الشاب محمد الموسى؟
07:08 | 2023-10-02
02/10/2023 07:08:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت وهي ترقص بالمايوه تحت المطر .. ممثلة لبنانية توّدع الصيف على طريقتها (صور)
Lebanon 24
ظهرت وهي ترقص بالمايوه تحت المطر .. ممثلة لبنانية توّدع الصيف على طريقتها (صور)
03:26 | 2023-10-02
02/10/2023 03:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة في نهاية اليوم الدراسيّ... وفاة طالب دهسته حافلة المدرسة
Lebanon 24
مأساة في نهاية اليوم الدراسيّ... وفاة طالب دهسته حافلة المدرسة
05:45 | 2023-10-02
02/10/2023 05:45:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ترّقبوا.. هذا ما قرّره صرّافون في سوق الدولار
Lebanon 24
ترّقبوا.. هذا ما قرّره صرّافون في سوق الدولار
14:18 | 2023-10-02
02/10/2023 02:18:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:15 | 2023-10-03
فرنسا تؤكد دعمها لوحدة أراضي أرمينيا
03:04 | 2023-10-03
عقب هجوم أنقرة.. اعتقال 90 شخصا في تركيا
02:54 | 2023-10-03
صورة واسم نجل بريغوجين ينتشران.. سيتولى قيادة فاغنر!؟
02:28 | 2023-10-03
نيقولاي ريجكوف.. آخر رئيس لحكومة سوفيتية على قيد الحياة يغادر مجلس الاتحاد الروسي
02:23 | 2023-10-03
بوتين قد يبقى في السلطة حتى العام 2030 على الأقل.. صحيفة تكشف!
02:20 | 2023-10-03
طرد آلاف المستوطنين من مناطق السكان الأصليين بغابات الأمازون
فيديو
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-09-30
03/10/2023 10:21:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
00:33 | 2023-09-30
03/10/2023 10:21:15
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
03/10/2023 10:21:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24