برقية من الملك سلمان وولي العهد لأردوغان.. نقف الى جانب تركيا

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، أدان فيها الهجوم الإرهابي الذي وقع في أنقرة.وقال الملك سلمان:" تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في أنقرة، وما نتج عنه من إصابة اثنين من رجال الشرطة، وإننا إذ ندين هذا العمل الإجرامي، لنؤكد لفخامتكم وقوف المملكة العربية السعودية مع الجمهورية التركية وشعبها الشقيق، ومتمنين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه"، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).كما أرسل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برقية إدانة مماثلة للرئيس التركي.وقال ولي العهد:" علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في أنقرة، وما نتج عنه من إصابة اثنين من رجال الشرطة، وأعرب لفخامتكم عن إدانتي واستنكاري لهذا العمل الإجرامي، سائلا المولى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".