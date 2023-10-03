أستراليا تطالب السكان بالهروب من حرائق الغابات: "تهدد المنازل والأرواح"

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طلبت أجهزة الإطفاء في ولاية فكتوريا في شرق أستراليا، اليوم الثلاثاء، من السكان المغادرة أو الاحتماء، إن لم يكن بالإمكان الفرار، بعدما أجّجت رياح قوية حرائق يواجه العناصر "صعوبة" في إخمادها.وقال المسؤول في هيئة مكافحة الحرائق في الولاية جيسون هيفرنان إن حوالى 650 من عناصر الإطفاء يكافحون حرائق تشتعل في مساحة 17 ألف هكتار (42 ألف فدان).وأفادت تقارير بهبوب رياح وصلت سرعتها إلى 80 كيلومتراً في الساعة حول منطقة إيست غيبسلاند، على مسافة نحو 250 كيلومتراً شرق ملبورن.وأصدرت أجهزة الطوارئ أوامر إخلاء 9 أحياء ريفية، قائلة إن الحرائق "تهدد المنازل والأرواح".وطلبت من الأشخاص الذين لم يغادروا بعد من 7 أحياء أخرى أن يحتموا على الفور لأنه "فات الأوان لمغادرة المنطقة بأمان".