Advertisement

عربي-دولي

الهند تطالب كندا بسحب عشرات الدبلوماسيين... وتهدد برفع الحصانة

Lebanon 24
03-10-2023 | 02:05
A-
A+
Doc-P-1113124-638319210963161911.jpg
Doc-P-1113124-638319210963161911.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية نقلا عن مصادر مطلعة أن الهند طلبت من كندا سحب نحو 40 دبلوماسيا كنديا لدى نيودلهي حتى 10 تشرين الاول.

وأوضحت الصحيفة: "أبلغت نيودلهي أوتاوا بأنه يتعين عليها سحب نحو 40 دبلوماسيا بحلول 10 تشرين الاول".
Advertisement

ولفتت الصحيفة وفق مصادر مطلعة إلى أن الهند هددت بإلغاء الحصانة الدبلوماسية للدبلوماسيين، الذين يبقون في البلاد بعد الموعد المحدد.


وأوضح أحد المصادر أن هناك 62 دبلوماسيا كنديا يعملون في الهند، وتسعى نيودلهي إلى طرد 41 منهم.
 
وتشهد العلاقات الهندية الكندية توترا ملحوظا بعد الإعلان الكندي المفاجئ، الذي ألمح إلى تورط نيودلهي في مقتل زعيم السيخ المواطن الكندي هارديب سينغ نيجار.

كما أعلنت الحكومة الكندية في وقت سابق، أنها طردت دبلوماسيا هنديا لاشتباهها بعلاقته باغتيال زعيم السيخ، ما دفع نيودلهي للرد بطرد دبلوماسي كندي.

وأعربت وزارة الخارجية الهندية عن قلقها على سلامة مواطنيها في كندا بسبب "جرائم الكراهية والعنف الإجرامي المتغاضى عنها سياسيا". وحذرت مواطنيها، من زيارة مناطق من كندا. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:18 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:14 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:22 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2023-10-03
05:19 | 2023-10-03
04:50 | 2023-10-03
04:49 | 2023-10-03
04:41 | 2023-10-03
04:39 | 2023-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24