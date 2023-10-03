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مقتل سيناتور أميركي في كارثة جوية في الولايات المتحدة

Lebanon 24
03-10-2023 | 02:16
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لقي سيناتور أميركي وأسرته مصرعهم في حادث تحطم طائرة صغيرة أثناء سفرهم عبر ولاية يوتا الأميركية، وفق ما ذكرته السلطات المحلية.
 
وقال مكتب عمدة مقاطعة غراند في بيان صحفي، إن سناتور الولاية دوغ لارسن كان يقود طائرة أثناء سفره مع زوجته إيمي واثنين من أبنائهما في مقاطعة غراند بولاية يوتا، حيث تحطمت جراء اصطدامها بالأرض وأدت لمقتل الأسرة بالكامل.
 
وأكدت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية في بيان أن الطائرة ذات المحرك الواحد تحطمت حوالي الساعة 8:20 مساء بالتوقيت المحلي يوم الأحد.
 
وتجري الإدارة والمجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل بالتحقيق في الحادث. (RT)
 
 
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