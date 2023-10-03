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عربي-دولي

بوتين قد يبقى في السلطة حتى العام 2030 على الأقل.. صحيفة تكشف!

Lebanon 24
03-10-2023 | 02:23
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ذكرت صحيفة كوميرسانت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يعلن الشهر المقبل عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024، وهو ما من شأنه أن يمهد الطريق أمامه للبقاء في السلطة حتى 2030 على الأقل.
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ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من الرئاسة دون أن تسميها أن المسؤولين يتوقعون أن يعلن بوتين عزمه الترشح للانتخابات المقررة في آذار خلال مؤتمر سيعقد في تشرين الثاني.

وذكرت الصحيفة، ذائعة الصيت في روسيا، أن هناك سيناريوهات أخرى لما سيفعله بوتين في المؤتمر، مضيفة أن القرار النهائي بيدي بوتين نفسه.

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