نيقولاي ريجكوف.. آخر رئيس لحكومة سوفيتية على قيد الحياة يغادر مجلس الاتحاد الروسي

تنحّى نيقولاي ريجكوف الرئيس السابق للحكومة السوفيتية (1985 – 1991) عن عضوية مجلس الاتحاد الروسي قبل انتهاء ولايته، حيث مثّل مقاطعة بيلغورود الروسية.



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ونيقولاي ريجكوف البالغ من العمر 94 عاما، أكبر سيناتور روسي سنا، وكان أيضا الرئيس الوحيد على قيد الحياة لحكومة سوفيتية. وأعلن عن ذلك على الموقع الإلكتروني لمجلس الاتحاد الروسي، وكان نيقولاي ريجكوف يمثل مقاطعة بيلغورود في مجلس الاتحاد منذ عام 2003.ونيقولاي ريجكوف البالغ من العمر 94 عاما، أكبر سيناتور روسي سنا، وكان أيضا الرئيس الوحيد على قيد الحياة لحكومة سوفيتية.

يذكر أن ريجكوف ولد عام 1929 في منطقة دونيتسك في عائلة عامل منجم.

وتخرج من كلية الهندسة الميكانيكية في كراماتورسك، وهي الآن كلية الهندسة الميكانيكية التابعة لأكاديمية الهندسة الحكومية في منطقة دونباس الروسية، وأنهى كذلك معهد "كيروف" التكنولوجي في منطقة الأورال الروسية، وبدأ حياته المهنية رئيس فريق عمالي في مصنع "أورال ماش زافود" لصناعات الآليات الثقيلة الذي ترأسه لاحقا.

وفي أعوام 1975-1979 كان ريجكوف النائب الأول لوزير الهندسة الثقيلة والنقل في الاتحاد السوفيتي.

وتولى عام 1985 رئاسة مجلس الوزراء السوفيتي، وترأس عام 1986 اللجنة الحكومية الخاصة بإزالة آثار الحادث الذي وقع في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، وترأس عام 1988 اللجنة نفسها بعد وقوع الزلزال المدمر في سبيتاك الأرمنية حيث شُيّد لاحقا نصب تمثالي له تقديرا لجهوده في إنقاذ سكان المنطقة من آثار الزلزال.

وتولى أعوام 1985 – 1991 منصب رئيس مجلس الوزراء السوفيتي، ثم تخلى عنه بعد تعرضه لنوبة قلبية.

وفي الفترة من عام 1995 إلى عام 2003 كان نائبا في مجلس "الدوما" الروسي.