صورة واسم نجل بريغوجين ينتشران.. سيتولى قيادة فاغنر!؟

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يلف الغموض مصير مجموعة فاغنر العسكرية الروسية، منذ مقتل مؤسسها يفغيني بريغوجين بحادث تحطم طائرته الخاصة قرب موسكو الشهر الماضي.فعلى الرغم من اعلان الكرملين قبل أيام أن العقيد المتقاعد اندريه تروشيف، الملقب بـ "الشايب" سيتولى إدارة مجموعة المتطوعين الروس المقاتلين في أوكرانيا، إلا أن مصير فاغنر التي انسحب معظم عناصرها من الأراضي الأوكرانية، عقب الانقلاب الفاشل الذي نفذه قائدها في حزيران الماضي، لم يتضح بشكل تام.وصية لأبيهغير أن اسم "بافيل" نجل بريغوجين، تردد بقوة خلال الساعات الماضية.فقد انتشرت صور الشاب البالغ من العمر 25 عاماً بشكل واسع على تيليغرام عبرحسابات مؤيدة لفاغنر.وأكدت جماعات مرتبطة بالمجموعة أن بافيل بريغوجين سيتولى قيادة فاغنر، مضيفة أنه يتفاوض مع موسكو حول إعادة مقاتليها إلى الجبهات في أوكرانيا.بالتزامن، نشرت حسابات مؤيدة لفاغنر أيضا وثيقة، تظهر وصية يعود تاريخها إلى آذار من العام الحالي تنص على أن بافيل يجب أن يرث ممتلكات المجموعة، وفق ما نقلت صحيفة "تيليغراف".وجاء في هذا المستند "كل ممتلكاتي الحالية أو المستقبلية سأورثها إلى بافيل إيفجينيفيتش بريجوجين."، في إشارة على ما يبدو إلى وصية يفغيني.استياء من الشايبفما رأى معهد دراسات الحرب (ISW) أن ظهور اسم بافيل فجأة كزعيم جديد لفاغنر أتى بعدما استاء على ما يبدو بعض مقاتلي فاغنر من احتضان فلاديمير بوتين الواضح للشايب، أحد كبار قادتها السابقين.كما اعتبر أن "بعض أفراد فاغنر يسعون إلى دعم بديل مرتبط ببريغوجين في وجه تروشيف المتحالف مع الكرملين ووزارة الدفاع، حتى لو لم يكن هذا البديل كيانًا مستقلاً".فيما ادعى مصدر روسي بريجوجين الشاب لم يتصرف بشكل مستقل، بل بتشجيع من ميخائيل فاتانين، رئيس جهاز الأمن في فاغنر.وأوضح مصدر من داخل المجموعة أن مقاتلي فاغنر لن يضطروا إلى توقيع عقود مع وزارة الدفاع الروسية وأن المجموعة ستحتفظ باسمها ورموزها وقادتها تحت قيادة بافيل، بحسب ما ذكره معهد دراسات الحرب.(العربية)