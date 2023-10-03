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عربي-دولي

أوكرانيا تخوض معركة وجودية... الكارثة قادمة والنزيف بوتيرة سريعة جداً

Lebanon 24
03-10-2023 | 08:00
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ستواجه أوكرانيا أكبر تحدٍ لها خلال السنوات المقبلة، بسبب رحيل الأمهات مع أطفالهن خارج البلاد، بحسب ما ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية. 

ولفتت الصحيفة إلى أن أوكرانيا "تخوض معركة وجودية ضد عدو يفوقها عددا بأربعة أضعاف، في الوقت الذي تعاني فيه من نزيف سكاني".
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وأشارت إلى أن الرحيل المتواصل للأمهات والأطفال إلى دول أخرى خوفا على حياتهن سيجعل أوكرانيا في وضع صعب في الأعوام اللاحقة، ما سيؤدي إلى بروز عجز في صفوف الرجال الأوكرانيين وسيؤثر على تركيبة البلاد السكانية.

وقُدر عدد سكان البلاد بما يتراوح بين 38 و42 مليون نسمة في 24 شباط 2022، وقد هاجر ما بين 5 و8 ملايين فرد منذ بداية العملية العسكرية الروسية.

كما أكّدت الصحيفة أن نسبة كبيرة من المهاجرات تفكّر في الاستقرار الدائم خارج أوكرانيا، حيث آفاق الاندماج والحياة الآمنة متوفرة.

كم جهته، اعتبر العالم الديموغرافي أولكسندر غلادون أن بلاده "فقدت بالفعل 10 ملايين شخص خلال 3 عقود"، مشيرا إلى أن النزيف مستمر وبوتيرة "سريعة جدا".

أما زميلته إيلا ليبانوفا فلفتت إلى أن "الخصوبة في أوكرانيا انخفضت بالفعل إلى 1.2 طفل لكل امرأة في عام 2021، وهو رقم بعيد عن المعدل الطبيعي 2.15 لكل امرأة".

وتتوقع ليبانوفا أن يكون هذا المعدل تراجع، بفعل الحرب، إلى 0.7 بالمئة في عام 2023.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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