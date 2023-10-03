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عربي-دولي
عقب هجوم أنقرة.. اعتقال 90 شخصا في تركيا
Lebanon 24
03-10-2023
|
03:04
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ألقت الشرطة التركية القبض، أمس الإثنين، على نحو 90 شخصا في 18 إقليما بأنحاء البلاد للاشتباه في صلتهم بحزب العمال الكردستاني المحظور، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية تركية .
وجاءت الاعتقالات، التي تركزت في إقليم شانلي أورفا جنوب شرق تركيا، بعدما أعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن هجوم وقع الأحد الماضي في أنقرة.
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وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية التركية التعرف على هوية أحد منفذي هجوم أنقرة من خلال تحليل الحمض النووي.
وذكرت الداخلية التركية أن أحد منفذي هجوم أنقرة هو حسن أوغوز، الملقب كانيفار إردال، وهو عضو في حزب العمال الكردستاني، وجاري التعرف على هوية الإرهابي الآخر.(سكاي نيوز)
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