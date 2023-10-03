فرنسا تؤكد دعمها لوحدة أراضي أرمينيا

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أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، خلال زيارة إلى يريفان، دعم بلادها لأرمينيا التي زادت مخاوفها على سيادتها ووحدة أراضيها، بعد سقوط جيب ناغورني قره باغ بأيدي القوات الأذربيجانية.وفي أعقاب هجوم خاطف شنّته القوات الأذربيجانية على ناغورني قره باغ، يومي 19 و20 أيلول وخلّف حوالي 600 قتيل، استسلم الانفصاليون الأرمن في الجيب الجبلي، الذي ظلّ طوال 3 عقود خارج سيطرة باكو.وقال مصدر دبلوماسي فرنسي طالباً عدم نشر اسمه إنّ "أجزاء صغيرة من الأراضي الأرمنية كانت بالفعل هدفاً لتوغلات عسكرية أذربيجانية في الأشهر الأخيرة".وأضاف "هذا أمر واقع"، في إشارة إلى الاشتباكات التي وقعت في أيلول 2022 وخلّفت ما يقرب من 300 قتيل، ونقلت خلالها أذربيجان خط الحدود بين البلدين بمقدار 7 إلى 9 كيلومترات على حساب أرمينيا.ويومها دفعت فرنسا من أجل إنشاء بعثة مراقبة تابعة للاتحاد الأوروبي في دغرموك بأرمينيا، وسبق لكولونا أن زارت طاقم هذه البعثة في نهاية نيسان.وبحسب المصدر الدبلوماسي فإنّه "سيكون من السذاجة للغاية الاعتقاد بأنّه لا يوجد خطر" لانتهاك سلامة أراضي أرمينيا من جانب أذربيجان.وأضاف "أنا لا أقول إنّ ذلك سيحدث حتماً، لكنّ مهمتنا هي منع حدوث ذلك". وتابع "سنطالب بزيادة حجم هذه البعثة".كذلك فإنّ باريس تؤيّد إلى حدّ ما فكرة فرض عقوبات على أذربيجان، لكنّها تصطدم بـ"دول معيّنة متردّدة للغاية في سلوك هذا الطريق"، وفقاً للمصدر الدبلوماسي.