النيجر تنفي قبول خطة الجزائر: فوجئنا باعلان موافقتنا

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نفت وزارة خارجية النيجر موافقتها على مبادرة جزائرية لإيجاد حلّ سياسي في البلاد.وقالت في بيان اليوم الثلاثاء "حتى قبل أي استنتاجات رسمية حول نتائج هذا الاجتماع، فوجئت وزارة الخارجية والتعاون وشؤون النيجيريين في الخارج، بتصريحات الحكومة الجزائرية التي ذكر فيها أن النيجر قبلت الوساطة التي عرضت على الجيش فترة انتقالية مدتها ستة أشهر".كما ذكّرت بأنّ مدّة الفترة الانتقالية لا يحدّدها إلا "منتدى وطني شامل".وأوضحت أن "السلطات النيجرية أعربت عن استعدادها لدراسة عرض الجزائر للوساطة"، ولم توافق عليه، إلا أنها شددت على سعيها إلى الحفاظ على علاقات ودية وأخوية مع السلطات الجزائرية.أتى هذا الموقف بعدما أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، أمس الإثنين، أن النيجر قبلت "رسميا" مبادرتها لاستعادة النظام الدستوري في البلادكما أشارت إلى أن المجلس العسكري أرسل إلى الحكومة الجزائرية "مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة".