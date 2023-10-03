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عربي-دولي

السودان... الاشتباكات تتجدد وسط تحذير أممي

Lebanon 24
03-10-2023 | 04:39
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تجدد القصف المدفعي من قبل الجيش السوداني على مواقع وأهداف تابعة للدعم السريع في عدد من المناطق بالخرطوم ومنطقة أم درمان القديمة.

كما قصفت مسيرات الجيش مواقع الدعم بشارع الستين جنوب شرقي العاصمة.

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فيما ردت تلك القوات التي يرأسها محمد حمدان دقلو على هجوم الجيش الذي خلف أعمدة متصاعدة من الدخان في محيط المنطقة.

وحذرت الأمم المتحدة من خطورة استمرار القتال، مؤكدة أن الثمن سيكون باهظاً، إذ قالت كليمنتاين نكويتا سالامي نائبة الممثل الأممي الخاص ومنسقة الشؤون الإنسانية للسودان اليوم إن الحرب الضارية المستمرة منذ أشهر خلفت ثمنا باهظا على البلاد.

كما أضافت في تغريدة على منصة إكس أنها ستطلع غدا الدول الأعضاء ووسائل الإعلام في جنيف على الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد.

ودعت العالم للوقوف مع الشعب السوداني وتكثيف الجهود لمنع فقد المزيد من الأرواح ومن أجل إنهاء المعاناة.
المصدر: العربية
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