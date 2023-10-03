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عربي-دولي

كييف تعلن إسقاط صاروخ كروز و29 مسيّرة إيرانية الصنع

Lebanon 24
03-10-2023 | 04:41
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أكدت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، إسقاط 29 مسيّرة إيرانية الصنع وصاروخ أطلقتها القوات الروسية من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.

وقال سلاح الجو الأوكراني: "ليلة 3 تشرين الأول 2023، هاجم المحتلون الروس (أوكرانيا) بـ31 (مسيّرة طراز) شاهد وصاروخ كروز نوع إسكندر-ك"، مضيفا أن دفاعاته أسقطت الصاروخ و29 من تلك المسيرات.
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في المجموع، أطلقت روسيا 31 مسيّرة وصاروخا واحدا من شبه جزيرة القرم، كما أوضح سلاح الجو الأوكراني.

وكانت القيادة الجنوبية للقوات الأوكرانية قد قالت في وقت سابق إن الهجمات استمرت أكثر من 3 ساعات الليلة الماضية.

وقال سيرهي ليساك حاكم منطقة دنيبروبتروفسك إن الحطام المتساقط في مدينة دنيبرو بجنوب شرق البلاد تسبب في نشوب حريق في شركة خاصة جرى إخماده بسرعة.

وأضاف عبر تطبيق تيليغرام أن أضرارا لحقت بمنشآت تصنيع في أحد المصانع بمدينة بافلوهراد مما تسبب في اندلاع حريق تم إخماده أيضا.

وقال فيتالي كيم حاكم منطقة ميكولايف إن 16 طائرة مسيرة أُسقطت فوق المنطقة الجنوبية.

ويهاجم الجيش الروسي، الذي بدأ اجتياحه لأوكرانيا في شباط 2022، مناطق أوكرانية مختلفة كل ليلة تقريبا بمسيّرات وصواريخ.(سكاي نيوز)


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