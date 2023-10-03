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عربي-دولي

فيديو لقاضٍ بمحاكمة ترامب ينتشر كالنار في الهشيم.. شاهدوا ماذا فعل

Lebanon 24
03-10-2023 | 04:50
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قبيل انطلاق محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في نيويورك، ما ان أعلن القاضي آرثر إنجورون عن فتح المجال للمصورين بالتقاط بعض المشاهد، حتى تهافتت الكاميرات من كل حدب وصوب.

وما هي إلا لحظات حتى انتشر مقطع للقاضي الذي هاجمه ترامب بقوة واصفا إياه بالفاسد، قبيل المحاكمة، كالنار في الهشيم على مواقع التواصل.

فقد بدا إنجورون مبتسماً للكاميرا يستعرض وجهه، وكأنه "يشمت" بحسب ما اعتبر عدد من محبي ترامب.

"مهرج"!
وأثارت تلك اللقطات غضب الملايين من الجمهوريين لاسيما محبي الرئيس السابق، فوصفوا القاضي بالمهرج.

فيما رأى آخرون أن هذا التصرف يثبت أن هذه المحاكمة المدنية، فضلا عن المحاكمات الجنائية الأربعة الأخر، مسيسة، مموجهة
 
 
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بدافع الانتقام السياسي!
ومثل ترامب، الذي يخوض الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري، أمس أمام محكمة في نيويورك بتهمة الاحتيال، في حدث يمكن أن يوجه لإمبراطوريته العقارية ضربة قوية.


حيث اتهمته مدعية ولاية نيويورك، ليتيشيا جيمس بجني أكثر من 100 مليون دولار من خلال الكذب، فيما وصف الرئيس الأميركي السابق القضية بأنها "عملية احتيال".

وتسعى جيمس إلى تغريمه 250 مليون دولار على الأقل وفرض حظر دائم عليه ونجليه دونالد الابن وإريك، بما يمنعهم من إدارة الأعمال في نيويورك فضلا عن حظر مدته خمس سنوات على الأنشطة التجارية والعقارية لترامب ومؤسسته الأشهر التي تحمل اسمه.

إلا أن الرئيس الجمهوري السابق نفى بطبيعة الحال تك الاتهامات، مؤكدا كما في الملاحقات السابقة أنه مستهدف "سياسياً"

كما وصف تلك المحاكمة بـ "مطاردة الساحرات".

يشار إلى أنه من المقرر أن تستمر المحاكمة حتى أوائل كانون الأول، حيث سيدلي أكثر من 150 شخصا خلالها بشهادتهم من بينهم ترامب نفسه.(العربية)


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