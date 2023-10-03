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عربي-دولي

غابة بجذع شجرة واحدة.. تعرّفوا الى أكثر الأماكن غرابة في الأردن (فيديو)

Lebanon 24
03-10-2023 | 06:26
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تقع "الغابة الشجرة"، وهي معلم سياحي طبيعي في لواء الأغوار الشمالية من محافظة اربد شمالي الأردن.
 
يزورها كل من أراد التمتع بجمال الطبيعة والاستمتاع بمشاهدة غابة خضراء كاملة بجذع شجرة واحدة.
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هذه الشجرة التاريخية المعمرة، تقع ما بين منطقتي تل هجيجه ورأس العين، يقدر عمرها بحسب مختصين بـ 800 عام وتغطي مساحة دونمين من الأرض، وينبت على أغصانها الضخمة أيضاً عدد من النباتات، وتعد هذه الشجرة من الرموز القوية والبارزة في هذه المنطقة. كذلك تعتبر شاهداً تاريخياً على الناس الذين سكنوا هذه المنطقة، حيث وصفها الرحالة الأميركي الدكتور سيلاه ميريل بشجرة السدر المتوحشة الشائكة، وبوجودها في هذا المكان صنعت منه منطقة سياحية محلية رائعة تأتيها الرحلات المدرسية والعائلية في أوقات الربيع والخريف من معظم المحافظات.

وقال الباحث في شؤون التراث والبيئة الدكتور أحمد جبر الشريدة إن أهمية شجرة هجيجة تكمن بكونها أكبر شجرة معمرة في الأردن، مبيناً أنها تغطي حوالي 3 دونمات كما أنها نوع نادر من أشجار السدر.

وأضاف أن "هذه الشجرة لها تاريخ طويل في المنطقة، ولعل أهمها أنها أحد معالم السياحة التاريخية، والزراعية في المنطقة، وهي فريدة من نوعها من حيث الشكل والحجم والإطلالة التاريخية".
 

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