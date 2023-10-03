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عربي-دولي

مأساة في مركز تجاري في بانكوك.. قتلى بإطلاق نار والمنفذ عمره 14 عاماً! (فيديو وصور)

Lebanon 24
03-10-2023 | 07:00
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قتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار اليوم الثلاثاء في مركز تجاري رئيسي في وسط العاصمة التايلاندية بانكوك وفق ما أعلن رئيس الوزراء سريتا تافيسين.

وقال تافيسين للصحافيين: "تم اعتقال المهاجم. لقد استسلم في الواقع. ثلاثة أشخاص قتلوا والشرطة تقوم بإخلاء المكان. الوضع يهدأ".
 
وتم إغلاق المركز التجاري وجميع المداخل، كما أوقفت الشرطة خدمات القطارات في محطة قريبة منه.
 
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من جهتها، أعلنت الشرطة التايلاندية، القبض على مطلق النار في مركز تجاري ببانكوك وعمره 14 عاماً.
 
ضبط منفذ إطلاق النار في تايلاند


وقال شهود إن حشودا غادرت مركز تسوق (سيام باراغون)، وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصا يركضون خارج المركز، فيما ذكرت هيئة الإذاعة التايلاندية العامة أن أصواتا تشبه طلقات الرصاص سمعت من الخارج، دون الخوض في تفاصيل.(العربية)
 
ฺ#BREAKING: Gunfire heard in Siam Paragon mall

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