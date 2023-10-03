خامنئي: الدول المطبّعة تراهن على حصان خاسر

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اعتبر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أن الدول التي تطبّع مع إسرائيل "تراهن على حصانٍ خاسر"، وأن الشباب الفلسطيني أكثر حيوية واستعدادا للقيام ضد إسرائيل.ولدى استقباله ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية في طهران، قال خامنئي إن "معاداة الإسلام باتت أوضح من أي وقت مضى والدليل على ذلك الإساءات الموجهة للقرآن"، مشيرا إلى أنه "عندما يقوم جاهل أبله بالإساءة للمصحف وتقوم حكومة ما بدعمه فهذا يعكس أن القضية ليست الإساءة للقرآن فقط وإنما أبعاد هذا الحدث يشمل بث الكراهية ضد الإسلام".ورأى أن "الدول التي تطبع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي تراهن على حصان خاسر"، لافتا إلى أن "وضعية الكيان الصهيوني اليوم لا تشجع على الاقتراب منه وعليهم ألا يرتكبوا هذا الخطأ".وأضاف: "الاحتلال الصهيوني يطفح بالحقد على إيران وعلى مصر و العراق وسوريا لأنّ مآربهم كانت من النيل إلى الفرات ولم تتحقق"، معتبرا أن "الشباب الفلسطيني اليوم نهض ضد الاحتلال والظلم وهم أكثر حيوية واستعداداً وقيامهم اليوم سيثمر". (روسيا اليوم)