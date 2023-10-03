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عربي-دولي

زلزال يضرب نيبال.. هذه قوّته

Lebanon 24
03-10-2023 | 08:30
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قال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني إن زلزالاً بقوة 5.6 درجة ضرب نيبال اليوم الثلاثاء. (الشرق)
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