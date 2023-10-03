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عربي-دولي

الحكومة الألمانية تعد اتفاقيات للهجرة مع 6 دول

Lebanon 24
03-10-2023 | 11:30
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أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن الحكومة تعمل على إبرام اتفاقيات للهجرة مع 6 دول على الأقل لتسهيل طرد المهاجرين غير الشرعيين.

وذكرت الوزارة أسماء هذه الدول: "جورجيا ومولدوفا وكينيا وكولومبيا وأوزبكستان وقرغيزستان". ثم تابعت الوزارة أن الاتفاقيات ستعمل على تبسيط إجراءات إعادة طالبي اللجوء، ممن حرموا من ذلك في ألمانيا إلى بلدانهم الأصلية.
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وكانت ألمانيا في الأسابيع الأخيرة قد ناقشت بنشاط إمكانية الحد من تدفقات الهجرة، حيث قالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزير، الأسبوع الماضي، إن ألمانيا تعزز الضوابط على الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك لمكافحة تهريب المهاجرين إلى أراضيها. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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