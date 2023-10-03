فضيحة داخل مستشفى.. وفاة 12 رضيعاً في يوم واحد

Advertisement

لقي 12 رضيعا حتفهم في يوم واحد داخل مستشفى بولاية مهاراشترا الهندية، مما أثار عاصفة سياسية اليوم الثلثاء، إذ اتهم سياسيون معارضون حكومة الولاية والسلطات الطبية بالإهمال.وقال مسؤولون في المستشفى ووسائل إعلام محلية إن الرضع لقوا حتفهم يوم الأحد وكانوا من بين 24 حالة وفاة سجلت في ذلك اليوم بمستشفى شانكاراو تشافان الحكومي في منطقة نانديد التي تبعد 600 كيلومتر عن مومباي العاصمة التجارية للهند.ولم يرد شيامراو واكودي، مدير المستشفى، على طلب رويترز للتعليق على اتهامات المعارضة بالإهمال. وقال في مكالمة هاتفية مقتضبة إن ليس لديه وقت لأن وزيرا في الحكومة في زيارة للمستشفى.وذكرت حكومة ولاية مهاراشترا اليوم الثلثاء أنها فتحت تحقيقا في وفاة الرضع والمرضى الآخرين.