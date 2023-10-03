جرائم قتل بالجملة... مقاتلو "فاغنر" يُثيرون قلق الشعب الروسيّ

Advertisement

ذكرت "العربية"، أنّ معضلة مقاتلي "فاغنر" لن تنتهي سريعاً، لاسيما أولئك الذين عادوا من أوكرانيا قبل أشهر بعيد الانقلاب الفاشل الذي نفذه قائدهم يفغيني بريغوجين قبل مقتله. فقد بدأ بعض هؤلاء يروعون مدناً روسية بجرائمهم الرهيبة، لاسيما أن الآلاف من عناصر هؤلاء سجناء سابقون أطلقوا بصفقة مقابل القتال على الأراضي الأوكرانية.وانتشرت خلال الساعات الماضية، تأكيدات باقتراف عدد منهم جرائم قتل.وأفادت قناة "بازا تليغرام" المرتبطة بأجهزة الأمن الروسية، باعتقال مقاتل سابق في "فاغنر" للاشتباه بقتله امرأتين في إقليم كراسنويارسك الروسي.أتى ذلك، بعدما أقدم الرجل البالغ من العمر 32 عاماً على إشعال النار في منزل تعيش فيه امرأة تبلغ من العمر 68 عاماً مع ابنتها البالغة من العمر 35 عاماً.كذلك، أفيد بعد ساعات قليلة، بأن مقاتلاً سابقاً في فاغنر يبلغ من العمر 31 عاماً ضرب فتاة تبلغ من العمر أربع سنوات حتى الموت في منطقة ليبيتسك.إلى ذلك، كشفت قناة "ماش" على تليغرام، أن أحد مقاتلي المجموعة السابقين والذي كان محتجزاً بتهمة "الشغب" هرب من مركز احتجاز مؤقت في إقليم كراسنودار الروسي.وفي وقت سابق، اتُهم مقاتل "فاغنري" أيضا تم تجنيده من السجن للقتال في أوكرانيا، بالقتل بعد عودته من الخطوط الأمامية، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.وفي نوفوسيبيرسك، ألقي القبض على عنصر من فاغنر في مايو بتهمة اغتصاب فتاتين قاصرتين.كذلك في آذار الماضي، تم اعتقال مدان سابق تم تجنيده ضمن فاغنر بتهمة قتل امرأة تبلغ من العمر 85 عاماً. (العربية)