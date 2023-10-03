Advertisement

عربي-دولي

جرائم قتل بالجملة... مقاتلو "فاغنر" يُثيرون قلق الشعب الروسيّ

Lebanon 24
03-10-2023 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1113316-638319556435846083.jpg
Doc-P-1113316-638319556435846083.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت "العربية"، أنّ معضلة مقاتلي "فاغنر" لن تنتهي سريعاً، لاسيما أولئك الذين عادوا من أوكرانيا قبل أشهر بعيد الانقلاب الفاشل الذي نفذه قائدهم يفغيني بريغوجين قبل مقتله. فقد بدأ بعض هؤلاء يروعون مدناً روسية بجرائمهم الرهيبة، لاسيما أن الآلاف من عناصر هؤلاء سجناء سابقون أطلقوا بصفقة مقابل القتال على الأراضي الأوكرانية.
Advertisement

وانتشرت خلال الساعات الماضية، تأكيدات باقتراف عدد منهم جرائم قتل.

وأفادت قناة "بازا تليغرام" المرتبطة بأجهزة الأمن الروسية، باعتقال مقاتل سابق في "فاغنر" للاشتباه بقتله امرأتين في إقليم كراسنويارسك الروسي.

أتى ذلك، بعدما أقدم الرجل البالغ من العمر 32 عاماً على إشعال النار في منزل تعيش فيه امرأة تبلغ من العمر 68 عاماً مع ابنتها البالغة من العمر 35 عاماً.

كذلك، أفيد بعد ساعات قليلة، بأن مقاتلاً سابقاً في فاغنر يبلغ من العمر 31 عاماً ضرب فتاة تبلغ من العمر أربع سنوات حتى الموت في منطقة ليبيتسك.

إلى ذلك، كشفت قناة "ماش" على تليغرام، أن أحد مقاتلي المجموعة السابقين والذي كان محتجزاً بتهمة "الشغب" هرب من مركز احتجاز مؤقت في إقليم كراسنودار الروسي.

وفي وقت سابق، اتُهم مقاتل "فاغنري" أيضا تم تجنيده من السجن للقتال في أوكرانيا، بالقتل بعد عودته من الخطوط الأمامية، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وفي نوفوسيبيرسك، ألقي القبض على عنصر من فاغنر في مايو بتهمة اغتصاب فتاتين قاصرتين.

كذلك في آذار الماضي، تم اعتقال مدان سابق تم تجنيده ضمن فاغنر بتهمة قتل امرأة تبلغ من العمر 85 عاماً. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:29 | 2023-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2023-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2023-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:54 | 2023-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:18 | 2023-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:30 | 2023-10-03
18:05 | 2023-10-03
16:56 | 2023-10-03
16:22 | 2023-10-03
16:05 | 2023-10-03
16:00 | 2023-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24