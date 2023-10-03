Advertisement

عربي-دولي

"أرقامها مزورة".. ترامب يشن هجوماً لاذعاً على المدعية العامة لنيويورك

Lebanon 24
03-10-2023 | 11:43
A-
A+
Doc-P-1113317-638319557269338333.jpg
Doc-P-1113317-638319557269338333.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
جدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، هجومه على المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشيا جيمس.

وفي تصريحاته خارج قاعة المحكمة وسط مانهاتن، الثلاثاء، وصف ترامب جيمس بأنها "غير ذات كفاءة بشكل صارخ"، قائلاً إنها لفقت قضية وهمية ضده"، وفق رويترز.
Advertisement
 
كما أضاف أن "أرقامها مزورة"، مردفاً: "إنها عملية احتيال".
 
وتسعى جيمس لتغريم ترامب 250 مليون دولار على الأقل، وفرض حظر دائم عليه ونجليه دونالد الابن وإريك، بمنعهم من إدارة الأعمال في نيويورك، وحظر مدته 5 سنوات على الأنشطة التجارية والعقارية لترامب ومؤسسته الأشهر التي تحمل اسمه. وقالت إن مكتبها مستعد لإثبات قضيته.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:29 | 2023-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:18 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2023-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:18 | 2023-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:30 | 2023-10-03
13:00 | 2023-10-03
13:00 | 2023-10-03
13:00 | 2023-10-03
12:56 | 2023-10-03
12:34 | 2023-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24