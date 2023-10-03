"أرقامها مزورة".. ترامب يشن هجوماً لاذعاً على المدعية العامة لنيويورك

جدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، هجومه على المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشيا جيمس.



وفي تصريحاته خارج قاعة المحكمة وسط مانهاتن، الثلاثاء، وصف ترامب جيمس بأنها "غير ذات كفاءة بشكل صارخ"، قائلاً إنها لفقت قضية وهمية ضده"، وفق رويترز.

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كما أضاف أن "أرقامها مزورة"، مردفاً: "إنها عملية احتيال".

وتسعى جيمس لتغريم ترامب 250 مليون دولار على الأقل، وفرض حظر دائم عليه ونجليه دونالد الابن وإريك، بمنعهم من إدارة الأعمال في نيويورك، وحظر مدته 5 سنوات على الأنشطة التجارية والعقارية لترامب ومؤسسته الأشهر التي تحمل اسمه. وقالت إن مكتبها مستعد لإثبات قضيته.