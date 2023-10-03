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إنفجار يقتل 37 شخصاً.. احترقوا حتّى الموت

Lebanon 24
03-10-2023 | 11:52
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قال مسؤول أمني محلي، اليوم الثلاثاء، إن 37 شخصاً على الأقل، بينهم امرأتان، احترقوا حتى الموت بعد انفجار في مصفاة نفط غير قانونية في جنوب نيجيريا، حسبما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال روفوس ويليكيم، قائد الأمن في المنطقة، إن الحادث الأخير وقع في الساعات الأولى من أمس الاثنين في منطقة إيبا بولاية ريفرز. ورأى شاهد من "رويترز" أشلاء متفحمة لجثث 15 شخصاً في منطقة مفتوحة محاطة بأشجار النخيل المحترقة، ودراجة نارية.
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وقال ويليكيم: "أُصيب 35 في الحريق. وتوفي شخصان هذا الصباح في المستشفى". وأضاف أن الأقارب تعرفوا على بعض الضحايا ونقلوهم لدفنهم. (الشرق الأوسط) 
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