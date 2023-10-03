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إقتصاد
من يتربّع على عرش أغنى أغنياء الولايات المتحدة الأميركيّة؟
Lebanon 24
03-10-2023
|
12:34
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تربع رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك على عرش قائمة أغنى أغنياء الولايات المتحدة بثروة تقدر بـ251 مليار دولار، إذ لم تتغير ثروته منذ 2022 رغم شرائه موقع "إكس".
وبحسب بيانات "فوربس"، حلّ رجل الأعمال جيف بيزوس، المؤسس والرئيس السابق لشركة أمازون، في المركز الثاني، حيث ارتفعت ثروته إلى 161 مليار دولار من 151 مليار دولار في عام 2022.
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وجاء في المركز الثالث لاري إليسون، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة تكنولوجيا المعلومات "Oracle"، وتقدر ثروة إليسون بنحو 158 مليار دولار، بزيادة عن 101 مليار دولار العام الماضي، وهو الأكبر بين بقية المشاركين بفضل شعبية الذكاء الاصطناعي، حسبما كتبت المجلة.
وحل في المركز الرابع المستثمر الأميركي الشهير وارن بافيت بثروة بلغت 121 مليار دولار مقارنة بـ 97 مليار دولار في العام السابق.
وفي المركز الخامس يأتي الرئيس السابق لشركة "Alphabet"، الشركة الأم للعملاقة "Google"، لاري بايج بـ114 مليار دولار، وفي المركز السادس المؤسس المشارك لشركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، الذي ارتفعت ثروته إلى 111 مليار دولار.
أما المركز السابع فيحتله رئيس شركة Alphabet السابق سيرغي برين، الذي شارك في تأسيس شركة "Google" مع بايج. وقدرت "فوربس" ثروة برين بنحو 110 مليارات دولار، بزيادة قدرها 21 مليار دولار عن العام السابق.
وجاء في المراكز العشرة الأولى رئيس شركة "ميتا" مارك زوكربيرغ بـ106 مليار دولار، بزيادة قدرها 57.7 مليار دولار عن العام السابق، والرئيس التنفيذي السابق لشركة "مايكروسوفت" ستيف بالمر بـ101 مليار دولار. (روسيا اليوم)
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