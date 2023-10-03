وزير الطاقة التركي يبحث في الإمارات التعاون بمجال الطاقة

التقى وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، اليوم، عددا وزيرين إماراتيين خلال زيارته إلى أبو ظبي، وبحث معهما التعاون بمجال الطاقة.

وقال بيرقدار في تغريدة على "إكس" إنه التقى كلا من وزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان أحمد الجابر.

وأضاف أنه "ناقش مع الوزيرين الإماراتيين خارطة الطريق الواجب اتباعها لتجسيد اتفاقيات الطاقة الموقعة بين البلدين في تموز الماضي".

وفي تموز الماضي، رفعت تركيا والإمارات علاقاتهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، ووقعا اتفاقيات بقيمة 50.7 مليار دولار. (وكالة الأناضول)