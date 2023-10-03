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عربي-دولي

الخسائر بالملايين... حريق كبير جديد في مصر قرب أحد المساجد

Lebanon 24
03-10-2023 | 12:56
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التهم حريق ضخم عشرات المحال والأكشاك، في سوق تجاري بحي السيدة زينب الشعبي وسط القاهرة.

وأخمدت قوات الدفاع المدني الحريق الذي نشب في سوق تجاري عمره نحو 70 عاما ملاصق لمسجد السيدة زينب، وأسفر عن خسائر مادية بملايين الجنيهات، مع إصابات بشرية طفيفة باختناقات نتيجة الدخان الكثيف.
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ودفعت السلطات بسيارات الإطفاء والدفاع المدني للتعامل مع الموقف، وكذلك انتقلت سيارات الإسعاف والقيادات المحلية لموقع الحريق.

ويأتي حريق سوق السيدة زينب، بعد 24 ساعة من الحريق الضخم الذي تسبب في تفحم مبنى مديرية أمن الإسماعيلية شرقي مصر، وتسبب في إصابة العشرات، وتحقق النيابة العامة في أسبابه. (سكاي نيوز)
 
 
 
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