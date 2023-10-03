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عربي-دولي

واشنطن تقدم دعمًا ماليًا بملايين الدولارات لمستشفيات القدس

Lebanon 24
03-10-2023 | 14:15
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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، تقديم 47 مليون دولار لشبكة المستشفيات الفلسطينية بمدينة القدس الشرقية.

وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية  في بيان أن "هذه المنحة تشكل مساعدة إضافية لدفعة بقيمة 14.5 مليون دولار قدمتها الوكالة الامريكية للتنمية في شهر تموز 2022".

وتابع البيان أن المساعدتين "تشكلان معا جزءا من التزام تصل قيمته لغاية 100 مليون دولار أعلن عنه الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن خلال زيارته للمنطقة العام الماضي". 

وكانت الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب أوقفت المساعدات المالية عن الفلسطينيين، بما فيها لشبكة مستشفيات القدس، قبل أن تعيد إدارة بايدن الجزء الأكبر منها.

ولفتت الوكالة الأمريكية إلى أن "هذا التمويل يضمن استمرار توفير خدمات الرعاية الصحية الضرورية". 

وأضاف أن 21.5 مليون دولار المتبقية ستخصص "لتعزيز استدامة مستشفيات الشبكة من خلال إعادة تأهيل وتجديد مرافق الرعاية الصحية، والاستثمارات الرأسمالية، وشراء المعدات، وتقديم الدعم والمساعدات الفنية لبناء قدرات شبكة مستشفيات القدس الشرقية". 

وتقدم مستشفيات القدس الشرقية خدمات أساسية للعناية المتخصصة في النظام الصحي الفلسطيني، حيث يتم تحويل المرضى الذين يحتاجون لخدمات وإجراءات غير متوفرة في الضفة الغربية وقطاع غزة من قبل وزارة الصحة الفلسطينية إليها من أجل العلاج. (الأناضول)

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