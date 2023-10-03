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عربي-دولي

نُقلن إلى المستشفى.. إصابة 45 طالبة في مدرسة ماذا حصل معهن؟

Lebanon 24
03-10-2023 | 14:18
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أصيبت 45 طالبة بأعراض اختناق في مدرسة كريمة الثانوية في الأغوار الشمالية، شمال غربي الأردن، نتيجة استنشاق مبيد حشري تم رشه على أرض زراعية مجاورة.
 
وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الحكومي مؤيد الشكور لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن 45 طالبة راجعن المستشفى على مدار يومين، وكانت تظهر عليهن أعراض اختناق من جراء "استنشاق مواد غريبة".
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وأوضح الشكور أن 40 حالة منهن راجعن المستشفى، الثلاثاء، في حين راجعت 5 حالات أخرى المستشفى الإثنين، ليصبح المجموع الكلي للحالات 45.

وكشف مدير المستشفى أن الحالة الصحية لجميع الطالبات جيدة و"لا يوجد ما يثير الذعر"، مؤكدا بقاء 10 حالات منهن فقط داخل المستشفى "احترازيا"، وتحويل اثنتين لمستشفى الأمير راشد في مدينة إربد القريبة بناء على رغبة الأهالي.

وأضاف الشكور أن "استشاق الغازات المنبعثة من المبيدات الحشرية التي تم استخدامها في رش المزروعات كانت السبب وراء إصابة الطالبات بأعراض اختناق مؤقتة، أدت إلى نقلهن إلى المستشفى".
 
وقال سالم معزوز والد الطالبة تالا، وهي من بين الحالات التي لا تزال داخل المستشفى، إن "غازات رائحتها قوية تشبه رائحة الثوم والبيض المتعفنين انتشرت، بينما كانت ابنته وزميلاتها في الفصل الدراسي".
 
وأوقف مدعي عام الأغوار الشمالية مزارعين اثنين "من جنسية أجنبية" أسبوعا، لرشهما "مادة سامة" في قطعة أرض يزرعانها مجاورة للمدرسة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وذكرت الوكالة أن المدعي العام نسب للمتهمين، التسبب "بإصابة عدد من الطالبات بتسمم نتج عن استنشاق المادة السامة"، إذ جرى نقلهن إلى قسم الطوارئ في مستشفى أبو عبيدة، ولا تزال القضية قيد التحقيق. (سكاي نيوز عربية) 

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