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صحة

لا لقاح له... تطوّرات مهمّة بشأن "الفيروس القاتل" هذا ما قالته منظمة الصحة

Lebanon 24
03-10-2023 | 14:51
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أعلنت منظمة الصحة العالمية إنه "لم يتم اكتشاف حالات إصابة جديدة بفيروس "نيباه" القاتل منذ 15 أيلول، في ولاية كيرالا جنوبي الهند".

ونقلت منظمة الصحة العالمية عن وزارة الصحة وشؤون الأسرة الهندية، قولها إن كافة الحالات المصابة كانت لذكور تتراوح أعمارهم بين 9 و45 عاما، وتم رصدها في منطقة كوجيكود بولاية كيرالا.
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ولا يوجد حاليا لقاح لفيروس "نيباه"، الذي ينتشر عن طريق مخالطة الحيوانات المصابة مثل الخفافيش والخنازير. (سكاي نيوز)
 
 
 

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