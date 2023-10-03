كيربي: أميركا لديها أموال لدعم كييف لنحو شهرين

صرّح المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الثلاثاء، بأن الإدارة الأميركية لديها أموال لمواصلة دعم أوكرانيا لمدة شهرين فقط.

وأكد كيربي أن التوقيت "يعتمد على الوضع في ساحة المعركة وحجم حزم المساعدة المقدمة وما تحتاجه أوكرانيا". (سبوتنيك)