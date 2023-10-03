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عربي-دولي

فرنسا تُوافق على تزويد أرمينيا بمعدات عسكريّة

Lebanon 24
03-10-2023 | 15:46
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أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أنّ "فرنسا وافقت على عقد اتفاق مع أرمينيا يسمح بتزويد يريفان بمعدات عسكرية لتكون قادرة على حماية نفسها". (روسيا اليوم)
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فرنسا

يريفان

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