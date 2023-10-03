فرنسا تُوافق على تزويد أرمينيا بمعدات عسكريّة

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أنّ "فرنسا وافقت على عقد اتفاق مع أرمينيا يسمح بتزويد يريفان بمعدات عسكرية لتكون قادرة على حماية نفسها". (روسيا اليوم)

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