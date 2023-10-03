فرص العمل في أميركا تزداد... كم بلغت؟

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زادت فرص العمل في الولايات المتحدة على غير المتوقع في اب، وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.وقالت وزارة العمل في مسحها الشهري عن فرص العمل ومعدل دوران العمالة، إن فرص العمل أو الوظائف الشاغرة، وهي مقياس للطلب على العمالة، قفزت 690 ألفا إلى 9.610 مليونا في اليوم الأخير من اب.وعُدلت بيانات تموز بالرفع لتظهر وجود 8.920 مليون فرصة عمل بدلا من 8.827 مليون في القراءة السابقة. (سكاي نيوز)