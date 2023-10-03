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حادثة تُثير الغضب... متشددون يهود يبصقون بجانب مصلين مسيحيين

Lebanon 24
03-10-2023 | 16:22
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أثار مقطع مصور يظهر يهودا متشددين وهم يبصقون على الأرض بجانب موكب للمصلين المسيحيين الأجانب في القدس المحتلة، غضبا شديدا وموجة من الإدانة.

وأعربت الأقلية المسيحية في المدينة عن أسفها لواقعة البصق، باعتبارها الأحدث في موجة مثيرة للقلق من الهجمات ذات الدوافع الدينية.
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ولقيت هذه الخطوة انتقادا وإدانة، من نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين كبار خرين.

وكتب نتنياهو في حسابه على منصة "إكس": "إسرائيل ملتزمة تماما بحماية الحق المقدس في العبادة والحج إلى الأماكن المقدسة لجميع الأديان".

وأضاف: "أدين بشدة أي محاولة لترهيب المصلين، وأنا ملتزم باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة ضدها".

وتابع أن "السلوك المهين تجاه المصلين تدنيس للمقدسات وهو ببساطة غير مقبول. لن يتم التسامح مع أي شكل من أشكال العداء تجاه الأفراد المشاركين في العبادة". (سكاي نيوز)
 
 
 
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