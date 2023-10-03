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لأول مرة في تاريخ أميركا.. مجلس النواب يعزل رئيسه

Lebanon 24
03-10-2023 | 16:56
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لأول مرة بتاريخ أميركا، أعلن مجلس النواب الأميركي عزل رئيسه كيفين مكارثي.

وعُيّن باتريك ماكهنري رئيسا مؤقتا لمجلس النواب الأميركي. (العربية)
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