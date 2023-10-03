غايتز: نحن نكسر الحمّى وعلينا أن ننتخب رئيساً أفضل

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وصف عضو مجلس النواب الأميركي الجمهوري مات غايتز رئيس المجلس السابق كيفن مكارثي بأنه "مخلوق المستنقع" بعد إطاحة الأخير من منصبه.وقال غايتز الذي كان يشكل رأس الحربة في إقالة مكارثي: "لقد صعد إلى السلطة من خلال جمع أموال فوائد خاصة وإعادة توزيع تلك الأموال مقابل خدمات".وأضاف: "نحن نكسر الحمى وعلينا أن ننتخب رئيسا أفضل."وسُئل عمّا إذا كان سيرشح الآن النائب ستيف سكاليز خلفا لمكارثي. أجاب غايتز: "أعتقد أن ستيف سكاليز سيكون رئيس مجلس استثنائيًا."