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غايتز: نحن نكسر الحمّى وعلينا أن ننتخب رئيساً أفضل

Lebanon 24
03-10-2023 | 18:05
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وصف عضو مجلس النواب الأميركي الجمهوري مات غايتز رئيس المجلس السابق كيفن مكارثي بأنه "مخلوق المستنقع" بعد إطاحة الأخير من منصبه.
وقال غايتز الذي كان يشكل رأس الحربة في إقالة مكارثي: "لقد صعد إلى السلطة من خلال جمع أموال فوائد خاصة وإعادة توزيع تلك الأموال مقابل خدمات".
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وأضاف: "نحن نكسر الحمى وعلينا أن ننتخب رئيسا أفضل."
وسُئل عمّا إذا كان سيرشح الآن النائب ستيف سكاليز خلفا لمكارثي. أجاب غايتز: "أعتقد أن ستيف سكاليز سيكون رئيس مجلس استثنائيًا."
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