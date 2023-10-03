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عربي-دولي

دبلوماسي مكسيكي سابق موقوف في إسرائيل.. والسبب جرائم جنسية

Lebanon 24
03-10-2023 | 20:30
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أوقفت السلطات الإسرائيلية يوم الأحد الروائي والدبلوماسي المكسيكي السابق أندريس رومر، المطلوب في المكسيك بتهمة ارتكاب جرائم جنسية.
وأعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الاثنين خلال إفادته الصحفية اليومية أن رومر سيسلّم إلى المكسيك.
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ومن جانبها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية توقيف المواطن المكسيكي الذي يبلغ من العمر 60 عاماً، في تل أبيب بناء على طلب من الانتربول، باعتبار أن المكسيك قدمت طلبا بتسليمها رومر في شهر حزيران 2021.
وقالت الشرطة في بيان لها إن "إجراءات التسليم إلى المكسيك ستتم"، ولم تكشف الشرطة هوية الرجل ولكنها أشارت أنه متهم بارتكاب جرائم جنسية.

وأكدت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان أن الشرطة الاسرائيلية أوقفت رومر الأحد بغرض تسليمه بناء على طلب من الحكومة المكسيكية.
ووفقا للبيان: "رغم عدم وجود معاهدات تسليم مع إسرائيل، فإن التوقيف تم على أساس مبدأ المعاملة بالمثل والتعاون الدولي، واستنادا إلى العلاقة الثنائية الجيدة القائمة في كل المجالات بين البلدين"، وفق البيان.

تجدر الإشارة إلى أن رومر البالغ من العمر 60 عاما متهم بارتكاب نحو 60 عملية تحرش واعتداء جنسي، وقد برز اسمه للمرة الأولى في ملف الجرائم الجنسية في شهر شباط 2021 عندما اتهمته الراقصة المكسيكية إيتزيل شناس بالاعتداء عليها جنسياً، لكن رومر نفى جميع التهم الموجهة إليه "بشكل قاطع"، وطلبت المكسيك تسليمها رومر في شهر حزيران 2021.

بيد أن رومر سرعان ما انسحب من وسائل التواصل الاجتماعي بعدما كرّت سبحة الاتهامات الموجّهة إليه بلمس نساء بشكل غير لائق بعد مقابلتهن لدواع وظيفية.
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