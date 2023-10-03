تعيين باتريك ماكهنري رئيساً مؤقتاً للنواب الأميركي

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عيّن مجلس النواب الأميركي النائب الجمهوري باتريك ماكهنري، من ولاية كارولينا الشمالية، قيادة مجلس النواب مؤقتًا بعد شغور منصب رئيس مجلس النواب يوم الثلاثاء.وتم تعيين باتريك ماكهنري، وهو حليف كبير لكيفن مكارثي، رئيسًا مؤقتًا.وكان اسم ماكهنري مدرجًا في القائمة التي طُلب من مكارثي تقديمها لتسلم المنصب في حالة شغوره.ولا يحق لرئيس البرلمان المؤقت، وهو اللقب الرسمي، سوى إجازة عطلة مجلس النواب، وتأجيل الجلسات وإقرار الترشيحات لرئاسة مجلس النواب.شغل ماكهنري منصب نائب رئيس مجلس النواب من عام 2014 إلى عام 2019هو عضو بارز في لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب من عام 2019 إلى عام 2023،عيّن رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب منذ عام 2023.