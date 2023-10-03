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بايدن يدعو لانتخاب رئيس لمجلس النواب سريعاً خلفاً لمكارثي

Lebanon 24
03-10-2023 | 20:00
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دعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المسارعة لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب بعد عزل الجمهوري كيفن مكارثي من منصبه.
وجاء في بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان - بيار "نظراً إلى أنّ التحدّيات الملحّة التي تواجه بلدنا لا تنتظر، يأمل الرئيس بأن ينتخب مجلس النواب رئيساً له سريعاً".
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