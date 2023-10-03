بايدن يدعو لانتخاب رئيس لمجلس النواب سريعاً خلفاً لمكارثي

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المسارعة لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب بعد عزل الجمهوري كيفن مكارثي من منصبه.

وجاء في بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان - بيار "نظراً إلى أنّ التحدّيات الملحّة التي تواجه بلدنا لا تنتظر، يأمل الرئيس بأن ينتخب مجلس النواب رئيساً له سريعاً".

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