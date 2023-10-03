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عربي-دولي

من يخلف كيفن مكارثي في رئاسة مجلس النواب الأميركي؟

Lebanon 24
03-10-2023 | 23:30
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عقب شغور منصب رئاسة مجلس النواب الأميركي بعزل كيفن مكارثي، تولى النائب الجمهوري باتريك ماكهنري، من ولاية كارولينا الشمالية، قيادة مجلس النواب مؤقتًا إلى حين التصويت على رئيس جديد والذي من المتوقع أن يلتئم الثلاثاء المقبل بعد عطلة المجلس.
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وخلال مؤتمر صحفي، أكد رئيس مجلس النواب السابق أنه لا ينوي الترشح للمنصب رغم الدعوات لطرح اسمه للمنصب مرة أخرى.

لكن من هم المشرعون من الحزب الجمهوري ممن يرغبون في الترشح لتولي المنصب خلفا لمكارثي:
 
أولاً، زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليز، وهو الرجل الثاني في الحزب الجمهوري، حيث بدأ بالتواصل مع زملائه من الجمهوريين بشأن الترشح، وفقًا لموقع سي إن إن عن مصدر مطلع. وقال سكاليز، المصاب بسرطان الدم، للشبكة: "أشعر بالارتياح للترشح للمنصب".
 
وصرح مصدر مطلع لـ"سي إن إن" بأن عددا من المشرعين الجمهوريين تواصل مع رئيس لجنة الدراسات، كيفين هيرن، للترشح للشاغر وأنه يفكر بالتقدم للمنصب بشكل جدي". هيرن هو رئيس أكبر مجموعة للمحافظين الجمهوريين في مجلس النواب.
 
ودعا عدد من الجمهوريين المحافظين رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، جيم جوردان، للترشح للمنصب، وهو "منفتح" على القيام بذلك، حسبما قال أحد المشرعين من الحزب الجمهوري. ويبدو أن جوردان، الذي استبعد باستمرار عن الترشح لمنصب رئيس البرلمان، أبقى الخيار أمامه مفتوحا.
 
أما توم إيمير وهو قيادي ومسؤول في مجلس النواب فهو أحد الأسماء المطروحة كأحد كبار المنافسين لتولي هذا المنصب. إلا أن إيمير أعلن دعمه لزعيم الأغلبية سكاليز قائلا "تربطني صداقة قديمة مع سكاليز وسيكون رئيسا عظيما لمجلس النواب". (سكاي نيوز عربية) 
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