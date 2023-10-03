في سابقة تاريخية وبـ 216 صوتا: مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه.. وهذا ما قاله بعد الإطاحة به (فيديو)

في سابقة تاريخية، صوّت مجلس النواب الأميركي لصالح إقالة رئيسه مكارثي للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة وسط صراع داخلي بين الجمهوريين.



وللمرة الأولى في تاريخه الممتدّ منذ 234 سنة، صوّت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتاً مقابل 210 لصالح مذكرة طرحها الجناح المتشدّد في الحزب الجمهوري تنص على اعتبار "منصب رئيس مجلس النواب شاغراً"، في خطوة تشرّع الباب أمام منافسة غير مسبوقة لخلافة ماكارثي قبل عام من الانتخابات الرئاسية.



وأثار ماكارثي حفيظة الجناح اليميني المتشدد في حزبه نهاية الأسبوع عندما تعاون مع الديموقراطيين لتمرير اتفاق مؤقت بشأن الموازنة لتجنّب إغلاق حكومي.

ويشرّع عزل ماكارثي الباب أمام منافسة غير مسبوقة لخلافته قبل عام من الانتخابات الرئاسية.



وفور صدور نتيجة التصويت، سارع عدد من النواب الجمهوريين للإحاطة بماكارثي الذي رسم ابتسامة على وجهه وتبادل وإياهم العناق والمصافحة.



وكانت قيادة الحزب الجمهوري حذّرت نواب الجناح المتشدّد من إغراق الحزب "في الفوضى"، لكنّ غايتس، الذي اشتكى مراراً من عدم احترام ماكارثي الاتفاقات المبرمة مع المحافظين، ردّ قائلاً إنّ "الفوضى هي رئيس مجلس النواب ماكارثي".



وأضاف بعد التصويت أنّ "سبب سقوط كيفن ماكارثي هو أنّه لا أحد يثق بكيفن ماكارثي".



وتابع "لقد قدّم كيفن ماكارثي وعوداً متناقضة متعددة، وعندما استحقّت جميعها، خسر".



غايتز.. رأس الحربة بالإطاحة بمكارثي

وقدم النائب الجمهوري المتشدد، مات غايتز ، مقترحا للإطاحة بكفين مكارثي، يوم الإثنين.



وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن غايتز يعبر بمقترحه هذا عن الغضب إزاء نجاح جهود رئيس مجلس النواب الأميركي على تفادي الإغلاق الحكومي في عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن تجاهل مطالب لهم.



مكارثي يشعر بالارتياح

وقال رئيس مجلس النواب الأميركي "السابق" كيفن مكارثي إنه يشعر بالارتياح بعد السابقة التاريخية بالإطاحة به من منصبه كرئيس للمجلس.



وأكد مكارثي أنه لا ينوي الترشح مجددا لرئاسة مجلس النواب، رغم أنه يمكن من الناحية النظرية للمشرعين التصويت لصالح إعادة مكارثي إلى منصبه.

McCarthy says he’s feeling “great!!” pic.twitter.com/TGEGQ28XlV — Haley Talbot (@haleytalbotcnn) October 3, 2023 Advertisement

وفي مؤتمر صحفي، قال مكارثي للصحفيين إنه لن يترشح مرة أخرى للمنصب.



وأضاف "لقد ناضلت من أجل ما أؤمن به... أعتقد أن بوسعي مواصلة القتال، ولكن ربما بطريقة مختلفة".



وأشار إلى أنه قام بالمخاطرة من أجل الشعب الأميركي، مضيفا: "أترك منصبي وأنا أشعر بالفخر والانجاز والتفاؤل."



ولدى سؤاله عن شعوره بعد التصويت بعزله لحظة خروجه من أروقة المجلس، أجاب مكارثي لكن بحدة: "أشعر بالارتياح!"



تعيين باتريك ماكهنري رئيسا مؤقتا

إلى ذلك عيّن مجلس النواب الأميركي النائب الجمهوري باتريك ماكهنري، من ولاية كارولينا الشمالية، قيادة مجلس النواب مؤقتًا بعد شغور منصب رئيس مجلس النواب أمس الثلاثاء.



وتم تعيين باتريك ماكهنري، وهو حليف كبير لكيفن مكارثي، رئيسًا مؤقتًا.



ولا يحق لرئيس البرلمان المؤقت، وهو اللقب الرسمي، سوى إجازة عطلة مجلس النواب، وتأجيل الجلسات وإقرار الترشيحات لرئاسة مجلس النواب.(وكالات)





