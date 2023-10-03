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تأهب قتالي كامل... روسيا تسقط صاروخا أوكرانيا قبالة ساحل القرم

Lebanon 24
03-10-2023 | 23:17
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يبدو أن أوكرانيا ما زالت مستمرة بما بدأت به خلال الأسابيع القليلة الماضية عبر تكثيف هجماتها على شبه جزيرة القرم، التي احتلتها روسيا وضمتها عام 2014.


"تأهب قتالي كامل"
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 فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الثلاثاء، أنها أسقطت صاروخا أوكرانيا قبالة ساحل شبه الجزيرة.

وأضافت في بيان الأربعاء أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخا أوكرانيا من طراز "نبتون" فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، قبالة ساحل شبه جزيرة القرم.

بدوره، كشف ميخائيل رازفوجييف، الحاكم الذي عينته روسيا لميناء سيفاستوبول، أن أضرارا لحقت بمساكن بسبب سقوط حطام طائرة مسيرة.

وأضاف ميخائيل رازفوجييف، الحاكم الذي عينته روسيا لميناء سيفاستوبول، أن حطام الطائرة المسيرة سقط على سطح مبنى سكني، غير أنه لم يوقع إصابات، موضحاً أن بعض النوافذ قد تحطّمت فقط.

كما تابع المسؤول على تليغرام أن خدمات الطوارئ تبحث كيفية إزالة المواد الناسفة من الموقع، لافتاً إلى أن متخصصين من خدمات الطوارئ في سيفاستوبول موجودون الآن في الموقع على أن يُتخذ قرار بشأن نقل المواد الناسفة.

وتابع: "ستظل جميع القوات والخدمات في حالة تأهب قتالي كامل".

نزاع على المنطقة
 
يشار إلى أن أوكرانيا كانت كثّفت في الأسابيع القليلة الماضية هجماتها على شبه جزيرة القرم التي احتلتها روسيا وضمتها عام 2014.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، وتريد كييف استعادتها في الوقت الذي تقاوم فيه الغزو الروسي الشامل الذي بدأ في فبراير من العام الماضي.

فيما تطالب أوكرانيا موسكو بسحب قواتها وإعادة جميع الأراضي التي تسيطر عليها.

ويعمل الجيش الأوكراني على صد القوات الروسية منذ عدة أشهر، عبر تكثيف الهجمات خصوصا على القرم. (العربية)
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