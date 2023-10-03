البيت الأبيض: المساعدات لكييف ستنقطع بعد "بضعة أشهر"

أعلن البيت الأبيض أن المساعدات الأميركية لأوكرانيا في مواجهة العمليات العسكرية الروسية ستنقطع في غضون "بضعة أشهر" ما لم يوافق الجمهوريون المتشددون على حزمة تمويل جديدة لكييف.



وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحافيين "الحديث هنا، على الأرجح، عن بعضة أشهر تقريبا".

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