بايدن يشكر أمير قطر هاتفيا على الوساطة بصفقة تبادل السجناء مع إيران

قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أجرى اتصالا هاتفيا بأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، لشكره على وساطة الدوحة التي تمخضت عن إطلاق سراح عدد من الأميركيين كانوا محتجزين في إيران.

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وكانت وساطة قطر أسهمت، في سبتمبر الماضي، في تحرير خمسة أميركيين في إطار صفقة تبادل سجناء شملت إطلاق سراح خمسة إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة وتحويل ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، في اتفاق نادر بين الخصمين القديمين.



وقالت مصادر لـ"رويترز" في ذلك الشهر إن قطر تحث واشنطن وطهران على إجراء المزيد من المحادثات والتوصل إلى "تفاهم".



وقال الديوان الأميري في بيان "جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأوجه دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وتبادل وجهات النظر حيال تطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".



وقال البيت الأبيض، في بيان، إن الزعيمين "ناقشا التزامهما بتعزيز التعاون الدفاعي والأمني في المنطقة".



وفي العام الماضي، صنف بايدن قطر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي، وفاء بوعد سابق قطعه لها.



وتمنح الولايات المتحدة هذا التصنيف للحلفاء المقربين من خارج الحلف الذين لديهم علاقات عمل استراتيجية مع الجيش الأميركي.



وقالت مصادر لـ"رويترز" إن قطر عقدت في الآونة الأخيرة اجتماعات ثنائية منفصلة مع واشنطن وطهران تطرقت إلى البرنامج النووي الإيراني والمخاوف الأميركية بشأن نقل طائرات مسيرة إيرانية إلى روسيا.