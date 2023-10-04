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عربي-دولي

على موقعه "تروث سوشيال"... المحكمة الاميركية تلزم ترامب بإزالة أحد منشوراته

Lebanon 24
04-10-2023 | 00:18
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ألزمت محكمة ولاية نيويورك الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بإزالة أحد منشوراته على موقعه "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي لعدم تطابقه والواقع.
 
وقال القاضي أرثور إنغورون في بيان له، يوم الثلاثاء: "هذا الصباح نشر أحد المدعى عليهم، منشورا مهينا في حساب على موقع للتواصل الاجتماعي، لا يتطابق والواقع، ويخص أحد الموظفين العاملين معي".
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وتابع: "على الرغم من أنني ألزمته بإزالة المنشور، ومن أنه قام بذلك، فقد أرسل المنشور إلى ملايين الاشخاص. وإن التهجم الشخصي على أي واحد من الموظفين لدي غير مقبول ومرفوض وأنا لن أتسامح معه".
 
ولم يذكر القاضي اسم المدعى عليه الذي كان يقصده، ولا اسم الشخص الذي خصه بالمنشور. كما لم يذكر اسم الموقع الذي نشر فيه.
 
 
لكن وسائل الإعلام الأميركية تشير إلى أن ترامب نشر في موقعه "تروث سوشيال" صورة لموظفة قضائية تعمل مع إنغورون، وهي تظهر في الصورة مع السيناتور الديمقراطي تشاك شومر.
 
وزعم ترامب في منشوره أن الموظفة "صديقة" لشومر. ثم حذف المنشور من الموقع.
 
وتجدر الإشارة إلى أن المدعي جاك سميث، الذي يشرف على التحقيقات في قضية محاولة ترامب إلغاء نتائج انتخابات الرئاسة عام 2020، قد طلب من المحكمة في وقت سابق إصدار قرار يحظر على ترامب الإدلاء بتعليقات على القضية.
 
وفي الوقت ذاته تنظر محكمة نيويورك في قضية أخرى، يتهم فيها ترامب بالغش. وقد رفض ترامب الاتهامات الموجهة إليه، وطالب بإغلاق القضية وإقصاء المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس، التي رفعت الدعوى ضده. (RT)
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