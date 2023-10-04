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عربي-دولي

أوكرانيا تعلن مقتل 261 جنديا روسيا... وتتقدم بالجبهة الجنوبية

Lebanon 24
04-10-2023 | 00:30
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أعلن أحد كبار القادة العسكريين في أوكرانيا، الأربعاء، أن قوات بلاده تحقق مكاسب واضحة في الجبهة الجنوبية، مشيرا إلى مقتل أعداد كبيرة من عناصر الجيش الروسي، وفقا لتقارير إعلامية.

وأوضح قائد الجبهة الجنوبية الأوكرانية، الجنرال، أولكسندر تارنافسكي، في منشور على تطبيق تليغرام، أنهم "حققوا تقدما في قطاع تافريا".
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ولفت تارنافسكي إلى أن قواته "نفذت 1198 مهمة خلال الـ 24 ساعة الماضية"، وأن  القوات الروسية "تكبدت خسائر بلغت 261 جنديا، في حين جرى أسر 10 آخرين".

من جانب آخر، زار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، القوات التي تقاتل في شمال شرق البلاد، الثلاثاء، واجتمع مع القادة لمناقشة الوضع في ساحة المعركة، في واحدة من أكثر الجبهات احتداما في الحرب مع روسيا.


محكومون وسكارى وجنود متمردون. هم أعضاء في "كتائب العقاب" الروسية المعروفة باسم"Storm-Z" (العاصفة زِي) والتي تضم مئات المدانين العسكريين والمدنيين الذين تم إرسالهم إلى الخطوط الأمامية في أوكرانيا، هذا العام، بحسب مقاتلين في هذه الوحدات وأقاربهم ممن تحدثوا لرويترز.
 
ولم يحدد زيلينسكي الموقع الذي زاره بالضبط، لكنه قال إنه "اجتمع بألوية تقاتل في قطاع كوبيانسك-ليمان، شمال شرقي البلاد، حيث يقول الجيش الأوكراني إن القوات الروسية تشن هجمات.

وقال الرئيس الأوكراني على منصة "إكس":‭‭ ‬‬"اجتمعنا مع قادة الألوية والكتائب لمناقشة الوضع في ساحة المعركة، والقضايا الملحة والاحتياجات"‭‭‬.

ونشر مكتب الرئيس أيضا لقطات مصورة يظهر فيها زيلينسكي في أوقات مختلفة أثناء الزيارة، وهو يصافح الجنود ويجلس إلى طاولة مع قادة ويستمع إلى إفادة من ضابط.

ودأب زيلينسكي على تفقد القوات منذ غزو موسكو واسع النطاق في شباط 2022.
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