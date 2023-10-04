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عربي-دولي

بتهمة اختطاف عاملي اغاثة... الحكم بأعدام 4 أشخاص في اليمن

Lebanon 24
04-10-2023 | 01:03
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قضت محكمة يمنية في محافظة حضرموت، شرقي اليمن، بالإعدام بحق 4 متهمين باختطاف عاملي اغاثة في منظمة "أطباء بلا حدود".

وأدانت المحكمة الجزائية الأبتدائية المتخصصة بقضايا الإرهارب وأمن الدولة في محافظة حضرموت كل من محمد علي وأغله الحارثي وعلي غالب الشعفه الصالحي وعبدالرحمن علي عامر الصالحي شهاب عبدالله علي الصالحي بواقعة الخطف المسوبة لهم، وحكمت بمعاقتهم بالأعدام تعزيزاً ضرباً بالسيف أو رمياً بالرصاص حتى الموت.
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كما دانت المحكمة المتهم محمد صالح ناصر طريق بواقعة أستعمال محرر مزور، وقررت معاقبته بالإكتفاء بالمدة التي قضاها في الحبس احتياطي.

 
وحكمت المحكمة على 5 متهمين آخرين في ذات القضية بالبراءة من التهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام.

وكان المدانون اعترضوا في مارس العام الماضي، سيارة تقل موظفين أجنبيين يعملان لدى منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية، وذلك أثناء مرورهما على الطريق الرابط بين منطقتي العَبر والخَّشعة غرب محافظة حضرموت، شرقي اليمن، واقتادوهما إلى جهة مجهولة.

وفي وقت لاحق من ذات العام، تمكنت قوات الأمن من تحريرهما، بعد 6 أشهر من اختطافهما، عقب عملية تحرٍ واسعة، قادت إلى ضبط عدد من أفراد العصابة التي نفذت عملية الاختطاف. (سكاي نيوز)
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