Advertisement

عربي-دولي

"الانقسام في الكونغرس سيزداد ويتعمق".. سيناتور روسي يعلق على إقالة مكارثي

Lebanon 24
04-10-2023 | 01:03
A-
A+
Doc-P-1113480-638320038981308310.jpg
Doc-P-1113480-638320038981308310.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال عضو مجلس الاتحاد الروسي أليكسي بوشكوف إن إقالة رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي، سببها الانقسام في الكونغرس حول دعم أوكرانيا الذي انتقل من "المستوى الخطابي إلى العملي".

وشدد السيناتور الروسي على أن هذا الانقسام سيزداد ويتعمق، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2024.
Advertisement
 
وأضاف بوشكوف: "أحد الأسباب الرئيسية وراء تخلي الجمهوريين اليمينيين عن زميلهم رئيس مجلس النواب، كان اتهام مكارثي بعقد صفقة سرية مع الرئيس جو بايدن لمواصلة تمويل أوكرانيا وذلك بعد أن تم شطب تقديم الدعم المالي لكييف من قانون التمويل المؤقت لعمل الحكومة الأميركية لمدة 45 يوما".

وتابع: "والآن بات واضحا، أنه مع اقتراب الانتخابات فإن الانقسام في الولايات المتحدة حول أوكرانيا سيتزايد". (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:50 | 2023-10-04
04:47 | 2023-10-04
04:45 | 2023-10-04
04:38 | 2023-10-04
03:57 | 2023-10-04
03:56 | 2023-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24