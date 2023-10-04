"الانقسام في الكونغرس سيزداد ويتعمق".. سيناتور روسي يعلق على إقالة مكارثي

قال عضو مجلس الاتحاد الروسي أليكسي بوشكوف إن إقالة رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي، سببها الانقسام في الكونغرس حول دعم أوكرانيا الذي انتقل من "المستوى الخطابي إلى العملي".



وشدد السيناتور الروسي على أن هذا الانقسام سيزداد ويتعمق، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2024.

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وأضاف بوشكوف: "أحد الأسباب الرئيسية وراء تخلي الجمهوريين اليمينيين عن زميلهم رئيس مجلس النواب، كان اتهام مكارثي بعقد صفقة سرية مع الرئيس جو بايدن لمواصلة تمويل أوكرانيا وذلك بعد أن تم شطب تقديم الدعم المالي لكييف من قانون التمويل المؤقت لعمل الحكومة الأميركية لمدة 45 يوما".



وتابع: "والآن بات واضحا، أنه مع اقتراب الانتخابات فإن الانقسام في الولايات المتحدة حول أوكرانيا سيتزايد". (روسيا اليوم)