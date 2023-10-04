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عربي-دولي

غارات تركيا مستمرة... تدمير 16 موقعا للكردستاني شمال العراق

Lebanon 24
04-10-2023 | 01:18
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منذ الأحد الماضي، أي يوم تبنى حزب العمال الكردستاني الهجوم الانتحاري الذي وقع أمام مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، لم تتوقف تركيا عن شن الهجمات.

تدمير 16 موقعا
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فقد أعلنت وزارة الدفاع التركية تدمير 16 موقعا يوجد فيها مسلحون في غارة جوية على شمال العراق.

وأضافت في بيان، أنه جرى تحييد العديد من الإرهابيين في الغارة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

كما أفادت وسائل إعلام كردية بأن الطيران الحربي التركي قصف عدة مناطق في إقليم كردستان.

من ناحية أخرى، قال مصدر أمني لموقع (بغداد اليوم) الإخباري إن مناطق قروية في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق تعرضت لقصف عنيف بطائرات مسيرة.

وقال المصدر الأمني إن "قرية كلالة التابعة لمنطقة شاربازير في السليمانية، وقرية ايندزه في جبال قنديل، قد تعرضتا لقصف عنيف بطائرات مسيرة مجهولة".

وأضاف أن بعض السكان فروا من القرية خوفا من تكرار القصف، "لاسيما مع سماع صوت طائرات مسيرة من مسافات قصيرة تحلق في سماء القريتين".

هجوم إرهابي
 
يشار إلى أن تركيا شنت مساء الأحد غارات جوية مكثفة استهدفت معاقل حزب العمال الكردستاني في مرتفعات جبل قنديل بشمال العراق، وذلك بعد ساعات من هجوم انتحاري استهدف مديرية الأمن في أنقرة.

وتبنى حزب العمال الكردستاني، الهجوم الانتحاري الذي وقع أمام مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، الأحد، بعدما شن مجهولان، هجوماً بالقنابل في محيط مقر البرلمان، قبل حضور الرئيس رجب طيب أردوغان.

ولدى تركيا عشرات المواقع العسكرية في الأراضي العراقية، ودأبت على شن غارات جوية بطائرات حربية وطائرات مسيرة على أهداف للحزب الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة "إرهابية". 
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